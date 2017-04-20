Красноярские эксперты раскритиковали бутилированную воду из Омска

Накануне, 19 апреля, Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае проверил качество 13 марок питьевой бутилированной воды. Эксперты исследовали в аккредитованной лаборатории воду из Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской, Липецкой, Новосибирской, Омской и Свердловской областей, Хакасии и Казахстана.

Как сообщает ведомство, эксперты раскритиковали торговую марку «Сибирский бор» из Омска. Свойства воды не соответствовали нормам для продукта первой категории: вода по составу не является артезианской. В итоге образец сняли с рейтинговой оценки — на пару с водой «Спасский собор» из Минусинска.