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07:31 (мск), источник: Om1.ru

Красноярские эксперты раскритиковали бутилированную воду из Омска

Специалисты исследовали в государственной лаборатории образцы питьевой воды из разных регионов.

Накануне, 19 апреля, Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае проверил качество 13 марок питьевой бутилированной воды. Эксперты исследовали в аккредитованной лаборатории воду из Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской, Липецкой, Новосибирской, Омской и Свердловской областей, Хакасии и Казахстана.

Как сообщает ведомство, эксперты раскритиковали торговую марку «Сибирский бор» из Омска. Свойства воды не соответствовали нормам для продукта первой категории: вода по составу не является артезианской. В итоге образец сняли с рейтинговой оценки — на пару с водой «Спасский собор» из Минусинска.

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