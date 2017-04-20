Работникам аптеки в Катангском районе полтора года не платили зарплату

Как 20 апреля 2017 года сообщила пресс-служба УФССП России по Иркутской области, иски о взыскании задолженностей по зарплате и выплатам социальных гарантий для шести сотрудников аптеки подал прокурор Катангского района в суд. Общая сумма задолженности составила около 870 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Судебные приставы-исполнители возбудили исполнительные производства, о чем уведомили должника — администрацию Катангского района, которая является учредителем аптеки. Глава поселения принял все меры для погашения задолженности в полном объеме.

Отметим, за три месяца текущего года количество исполнительных производств о взыскании заработной платы, находящихся на исполнении в УФССП России по Иркутской области, снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,5 тыс. исполнительных производств на общую сумму около 174 млн рублей.