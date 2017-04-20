Работникам аптеки в Катангском районе полтора года не платили зарплату
Работникам муниципальной аптеки Катангского района полтора года не платили зарплату.
Работникам муниципальной аптеки Катангского района полтора года не платили зарплату.
Как 20 апреля 2017 года сообщила
Судебные
Отметим, за три месяца текущего года количество исполнительных производств о взыскании заработной платы, находящихся на исполнении в УФССП России по Иркутской области, снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,5 тыс. исполнительных производств на общую сумму около 174 млн рублей.