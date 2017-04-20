Таможня по-новому проверяет коммерческие грузы в Толмачево

Пассажирский Боинг из Пекина прибыл в Новосибирск рано утром. Вместе с сотней пассажиров из Китая на борту самолета — коммерческий груз. Поставки солнцезащитных очков, промышленного клея и электронного оборудования — несколько десятков опечатанных коробок. Их разгружают в последнюю очередь и везут в зону таможенного контроля. Здесь специалисты уже знают, какой товар придет на склад, какую проверку провести и как оформить необходимые документы. По новым правилам авиаперевозчик обязан отправить все данные о грузе минимум за два часа до прибытия самолета.

— В ситуации с товарами, в отношении которых дополнительный контроль не требуется, производится резкое ускорение сроков и сокращение времени прохождения таможенного контроля. Ну, в отношении товаров, которые рассматриваются объектами риска, меры принимаются уже целенаправленно и заранее, — сообщил начальник отдела таможенных процедур новосибирской таможни Сергей Зимин.

В основном это касается продовольственных товаров. Новую систему работники таможни ведут полностью в электронном формате. Теперь прохождение контроля идет быстрее, практически в два раза. А, значит, заказчик не несет дополнительные издержки.

На складе таможенного контроля аэропорта Толмачево сегодня хранится 104 партии коммерческих грузов общим весом 25 тонн. В основном товары доставляют из Китая и стран Европы. Здесь груз долго не задерживается — уже в день прибытия самолета товар отправляется конечному заказчику.

Предварительное информирование добавило ответственности для авиаперевозчиков. Однако новую систему в тестовом режиме уже опробовали на базе аэропорта Толмачево. Поэтому сейчас нет никаких трудностей.

— Появилась определенная обязанность для авиаперевозчика. Она, конечно, требует трудозатрат, организации работы. Но затраты минимальные. В конце концов, мы надеемся, что от этого выиграют именно грузополучатели в части ускорения таможенного оформления, минимизации мер таможенного контроля, — отметил руководитель департамента таможенной деятельности авиакомпании Евгений Пронькин.