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07:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Цены на новые автомобили в Казахстане растут — продажи падают

Продажи новых автомобилей в Казахстане в марте рухнули сразу на 28,2%

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. По сравнению с первым кварталом прошлого года общие продажи новых авто сократились на треть, сообщила пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли «КазАвтоПром».

Согласно данным союза, с начала года официальными дилерами было продано 7 569 автомобилей, на приобретение которых казахстанцы потратили 183,3 миллиона долларов, что на 12,4% выше аналогичного показателя I квартала 2016 года. То есть куплено меньшее количество экземпляров, а потрачено значительно больше денег.

Как отмечают аналитики рынка, если в начале 2016 года средний чек составлял 5,5−6 миллионов тенге, то к концу уже превышал 7 миллионов тенге. В 2017-м переписывание прайсов в сторону увеличения продолжилось, причем накручивание цен характерно для всех участников авторынка.

Покупатели не ломятся в автосалоны

«По итогам I квартала количественные объемы дилерских продаж ощутимо уступили прошлогодним цифрам, — осторожно прокомментировал эффект от полученной статистики председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана “КазАвтоПром” Олег Алферов. — Вместе с тем симптомы восстановления рыночной активности в казахстанском авторетейле носят все более устойчивый характер: в марте глубина спада сократилась до 23%. Это наиболее низкие темпы падения за двухлетний период. При этом финансовая емкость рынка по итогам месяца выросла на 29% — до 69,4 миллионов долларов».

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По его словам, одним из существенных факторов роста выручки дилеров стало укрепление национальной валюты, наметившееся в текущем году. Союз рассчитывает, что во II квартале рынок удержит взятый курс на восстановление. В пользу этого прогноза свидетельствует динамика цен на казахстанские сырьевые товары и умеренное ускорение роста экономики в январе-марте текущего года.

Впрочем, в конце прошлого года эксперты также уверяли, что в 2017 году авторынок уже не просядет и в последующих годах продолжится умеренный рост, который будет стимулироваться активным развитием программы льготного лизинга и утилизации по программе РОП. Однако радужные ожидания по поводу скорого восстановления спроса на машины пока не оправдались.

Более того, 28-процентное падение скорее свидетельствует о том, что казахстанцы пока не готовы к подросшим ценам на продукцию автопрома.

Наиболее популярными все также остаются авто в ценовом сегменте от 3 до 5 миллионов тенге — на их долю приходится треть от общих продаж.

О чем еще рассказала статистика

5 408 автомобилей (71%), реализованных по итогам квартала, пришлось на импортные авто, 2 161 (29%) покупатель остановил выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Первое место по объемам продаж заняла Toyota: за 3 месяца 2017 года на территории республики продано 1 506 автомобилей этой марки. Второе место досталось Lada — 1 271 реализованная машина. Третьим стал Renault — автомобили этой марки разошлись тиражом в 670 экземпляров. Пятерку лидеров замыкают Ravon и Hyundai — объем реализации этих авто составил соответственно 505 и 496 штук.

Среди моделей чемпионами оказались Toyota Camry — 566 автомобилей, Ravon Nexia с 418 проданными экземплярами и внедорожник Lada 4×4 — 407.

Основную активность в приобретении легковых автомобилей в январе-марте текущего года продемонстрировали алматинцы, которые купили 2 034 автомобиля. В Астане новое авто предпочли приобрести 1 392 покупателя. В Атырау продано 575 новых машин из автосалонов, а в Костанае — 462.

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