МУП «Водоканал» установил необоснованные тарифы в Иркутске

Решение Иркутского областного суда подтвердило необоснованность определенных расходов, учтенных администрацией Иркутска при установлении соответствующих тарифов для МУП «Водоканал» областного центра в декабре 2015 года. Это касается оплаты труда и административных расходов, на ремонтные работы, расходы на электроэнергию и прочие производственные расходы. Руководствуясь ст. 175−179 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд отказал в удовлетворении административных исковых требований. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Суд учел, что по результатам рассмотрения и анализа материалов тарифного дела службой по тарифам Иркутской области были выявлены экономически необоснованные расходы, включенные администрацией Иркутска в расчет тарифов для МУП «Водоканал». Руководствуясь ст. 175−179 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд отказал в удовлетворении административных исковых требований МУП «Водоканал» Иркутска и администрации города о признании недействующим приказа службы по тарифам, который отменил постановления № 031−06−1102/5 и № 031−06−1103/5, устанавливающие долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал».

«Суд установил, что у службы по тарифам Иркутской области имелись полномочия на принятие данного нормативного правового акта. Также отмечено, что администрация Иркутска, как орган тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, не приняла мер к минимизации нагрузки на потребителей — жителей областного центра. Кроме того, суд подчеркнул, что отмена в 2016 году областным регулирующим органом решения иркутских городских властей о значительном повышении тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для жителей областного центра не нарушает права населения Иркутска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в феврале 2016 года службой по тарифам по требованию прокуратуры Иркутской области проведена внеплановая проверка мэрии Иркутска и МУП «Водоканал» в части правомерности установления тарифов на водоснабжение и водоотведение. По итогам контрольных мероприятий с 19,5% до 8,5% был снижен рост тарифов на водоснабжение, а необходимая валовая выручка МУП «Водоканал» уменьшена на 196,8 млн рублей.

Специалисты службы по тарифам посчитали, что в Иркутске были завышены объемы и цены на электрическую энергию (около 50 млн рублей), в расчетах на оплату труда использована завышенная на 20% ставка рабочего первого разряда (8,4 тысячи рублей вместо 7 тысяч рублей), не обосновано увеличение численности работников администрации предприятия. Всего корректировка была произведена по восьми статьям расходов.

Расходы на капвложения и капитальный ремонт службой по тарифам не корректировались и учтены в размерах, определенных администрацией областного центра. При этом руководитель областной службы по тарифам подчеркнул, что расходы на благоустройство территории были предусмотрены в размерах, значительно превышающих затраты на строительство самих объектов. Например, тариф на подключение к сетям водоснабжения в части ставки тарифа на протяженность сети (диаметром 63 мм) установлен в размере 21,9 млн рублей за км, но расходы собственно на прокладку сети составляют в нем только 6,2 млн рублей/км, а «иные расходы» — 15,7 млн рублей/км.

Подобные нарушения характерны для муниципальных организаций разного уровня. В Железногорске-Илимском были установлены завышенные тарифы на питьевую воду и водоотведение. По результатам проверки необходимая валовая выручка была снижена на 37,8 млн рублей. Администрация Подкаменского МО увеличила тариф на питьевую воду на 2016 год более чем в 40 раз. В результате проверок размер тарифа составил 44,26 рублей/кубометр, исключены необоснованно учтенные административные расходы в 1,6 млн рублей, предпринимательская прибыль 1,0 млн рублей. Администрация Тайтурского МО на 2016 год завысила тарифы на питьевую воду до 270,7%.

Подобные узаконенные местной властью поборы с потребителей и выкачивание субсидий для муниципальных и иных предприятий из областного бюджета были обнаружены в Большелугском, Слюдянском, Белореченском муниципальных образованиях. Необоснованный рост расходов областного бюджета в будущем необходимо снизить за счет возврата полномочий по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения твердых коммунальных отходов на уровень Иркутской области. Такой законопроект губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в Заксобрание региона. Документ был принят в первом чтении.

В послании депутатам Законодательного собрания региона губернатор Иркутской области Сергей Левченко подчеркнул, что ключевым элементом стратегии деятельности областного правительства в настоящее время является обеспечение достойных условий жизни для жителей Приангарья, и, в первую очередь, улучшение работы сферы ЖКХ.

«От работы коммунальных служб серьезно зависит качество жизни людей. К сожалению, нельзя сказать, что в этом направлении все проблемы решены. Есть вопросы и к ресурсоснабжающим организациям», — отметил губернатор.

В службе по тарифам также сообщили, что данное решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда РФ в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.