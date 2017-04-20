МУП «Водоканал» установил необоснованные тарифы в Иркутске
Суд удовлетворил решение службы по тарифам.
Суд удовлетворил решение службы по тарифам.
Решение Иркутского областного суда подтвердило необоснованность определенных расходов, учтенных администрацией Иркутска при установлении соответствующих тарифов для МУП «Водоканал» областного центра в декабре 2015 года. Это касается оплаты труда и административных расходов, на ремонтные работы, расходы на электроэнергию и прочие производственные расходы. Руководствуясь ст. 175−179 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд отказал в удовлетворении административных исковых требований. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Суд учел, что по результатам рассмотрения и анализа материалов тарифного дела службой по тарифам Иркутской области были выявлены экономически необоснованные расходы, включенные администрацией Иркутска в расчет тарифов для МУП «Водоканал». Руководствуясь ст. 175−179 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд отказал в удовлетворении административных исковых требований МУП «Водоканал» Иркутска и администрации города о признании недействующим приказа службы по тарифам, который отменил постановления № 031−06−1102/5 и № 031−06−1103/5, устанавливающие долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал».
«Суд установил, что у службы по тарифам Иркутской области имелись полномочия на принятие данного нормативного правового акта. Также отмечено, что администрация Иркутска, как орган тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, не приняла мер к минимизации нагрузки на потребителей — жителей областного центра. Кроме того, суд подчеркнул, что отмена в 2016 году областным регулирующим органом решения иркутских городских властей о значительном повышении тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для жителей областного центра не нарушает права населения Иркутска», — говорится в сообщении
Напомним, в феврале 2016 года службой по тарифам по требованию прокуратуры Иркутской области проведена внеплановая проверка мэрии Иркутска и МУП «Водоканал» в части правомерности установления тарифов на водоснабжение и водоотведение. По итогам контрольных мероприятий с 19,5% до 8,5% был снижен рост тарифов на водоснабжение, а необходимая валовая выручка МУП «Водоканал» уменьшена на 196,8 млн рублей.
Специалисты службы по тарифам посчитали, что в Иркутске были завышены объемы и цены на электрическую энергию (около 50 млн рублей), в расчетах на оплату труда использована завышенная на 20% ставка рабочего первого разряда (8,4 тысячи рублей вместо 7 тысяч рублей), не обосновано увеличение численности работников администрации предприятия. Всего корректировка была произведена по восьми статьям расходов.
Расходы на капвложения и капитальный ремонт службой по тарифам не корректировались и учтены в размерах, определенных администрацией областного центра. При этом руководитель областной службы по тарифам подчеркнул, что расходы на благоустройство территории были предусмотрены в размерах, значительно превышающих затраты на строительство самих объектов. Например, тариф на подключение к сетям водоснабжения в части ставки тарифа на протяженность сети (диаметром 63 мм) установлен в размере 21,9 млн рублей за км, но расходы собственно на прокладку сети составляют в нем только 6,2 млн рублей/км, а «иные расходы» — 15,7 млн рублей/км.
Подобные нарушения характерны для муниципальных организаций разного уровня. В
Подобные узаконенные местной властью поборы с потребителей и выкачивание субсидий для муниципальных и иных предприятий из областного бюджета были обнаружены в Большелугском, Слюдянском, Белореченском муниципальных образованиях. Необоснованный рост расходов областного бюджета в будущем необходимо снизить за счет возврата полномочий по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения твердых коммунальных отходов на уровень Иркутской области. Такой законопроект губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в Заксобрание региона. Документ был принят в первом чтении.
В послании депутатам Законодательного собрания региона губернатор Иркутской области Сергей Левченко подчеркнул, что ключевым элементом стратегии деятельности областного правительства в настоящее время является обеспечение достойных условий жизни для жителей Приангарья, и, в первую очередь, улучшение работы сферы ЖКХ.
«От работы коммунальных служб серьезно зависит качество жизни людей. К сожалению, нельзя сказать, что в этом направлении все проблемы решены. Есть вопросы и к ресурсоснабжающим организациям», — отметил губернатор.
В службе по тарифам также сообщили, что данное решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда РФ в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.