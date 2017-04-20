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07:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край подписал экологическую хартию с крупнейшими предприятиями региона

На пленарном заседании выступила вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных.

В первый день Красноярского экономического форума состоялось пленарное заседание молодежной площадки «Поколение 2030». Основной темой стало построение «Модели зеленого будущего», приуроченной к Году экологии в России.

В рамках заседания эксперты, ученые, представители общественных организаций и крупнейших предприятий обсудили вопросы, касающиеся экологической ситуации в мире и в России. Участники говорили о новых подходах к решению традиционных экологических задач — улучшению качества воздуха в Красноярском крае, предотвращению сбросов стоков и эффективности использования топлива.

На пленарном заседании выступила вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных.

«Зеленой металлургии сейчас не существует. Но это не значит, что к этому не нужно стремиться. До 2023 года мы инвестируем 250 млрд рублей в решение экологических проблем. За всю историю Норильского комбината работники создали более 3300 изобретений. Из них более 1000 были зарегистрированы в госреестре. Хочу добавить, что российским предприятиями нужно брать технологии из-за границы. Нельзя оставаться с экологическими проблемами один на один», — сказала вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных.

Безденежных отметила, что предприятиям важно уделить внимание экологическим проблемам именно сейчас. В качестве примера руководитель привела «Серный» проект, инвестиции в который составят более 200 млрд рублей. Его уникальность состоит в технологии концентрирования SO2 с получением элементарной серы. Для реализации проекта как раз были выбраны американская и французская технологии.

Стоить отметить, что в первый день форума была подписана «Экологическая хартия». Соглашение заключили крупнейшие предприятия России и Красноярского края: «Норникель», «РУСАЛ», СГК, СУЭК и др. Хартия направлена на защиту окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

«Документ, который мы подписали, определяет наши общие экологические задачи. Мы надеемся, что во время Красноярского экономического форума другие предприятия и компании также подпишут этот важный документ», — отметил на пленарном заседании губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

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