Развитие острова Русский обсудили в Приморье

По мнению корейских коллег, основной точкой роста для территории должно стать создание конгрессно-выставочного центра и высокотехнологичного индустриального парка.

«При этом важно соединить развитие острова Русский с развитием свободного порта Владивосток и ТОРов. Это станет дополнительной мотивацией для потенциальных инвесторов», — отметил профессор института Корё Юн Сонг Хак.

Кроме того, по словам экспертов, должен быть принят специальный закон о развитии острова Русский, а также созданы координирующие структуры, улучшены инвестиционные условия и проработаны финансовые механизмы инвестирования.

В основу исследования, проведенного за счет средств гранта Министерства стратегии и финансов Республики Корея, лег опыт развития крупнейшего острова Чеджу.

«Мы работали с корейскими партнерами в течение восьми месяцев. Полученные рекомендации частично уже учтены в недавно утвержденной Минвостокразвития России концепции развития острова Русский. Также мы планируем использовать их при разработке планов благоустройства Владивостокской городской агломерации», — сообщил директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков.

По мнению вице-губернатора Приморья Евгения Полянского, труд ведущих экспертов Республики Корея внесет весомый вклад в развитие края.

«Это серьезная помощь в определении путей развития одной из самых перспективных наших территорий — острова Русский и всего региона в целом», — подчеркнул замглавы Приморья.

Отметим, работа по изучению условий и возможностей развития острова Русский проводилась в рамках программы KnowledgeSharing Program. В исследовательскую группу вошли специалисты ведущих корейских университетов Кукмин и Корё, а также представители корпорации содействия развитию торговли (КOTRA) и других организаций.

Напомним, в Приморье завершился VII Дальневосточный российско-корейский форум. Открыл форум губернатор Приморья Владимир Миклушевский. В рамках мероприятия была организована работа четырех тематических секций, посвященных стратегическим направлениям развития российско-корейского взаимодействия.