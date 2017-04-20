Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Полюс холода
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
07:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Бодайбинском районе не могут расселить аварийный дом, стоящий на золоте

Выполнить план по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья не может посёлок Артёмовск в Бодайбинском районе.

Об этом рассказала председатель думы Бодайбо и района Елизавета Бодяло на сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 апреля 2017 года. По её словам, в посёлке есть пятиэтажный дом, который вроде бы не старый, но признан аварийным из-за ошибок в строительстве. В доме 70 квартир, из них расселены только 17. Местная дума неоднократно приходила к мнению, что в посёлке стоит новый дом нецелесообразно и неэффективно. Так что людей переселять некуда.

Как рассказала Елизавета Бодяло, Артёмовск находится в 70 км от Бодайбо, большинство жителей — пенсионеры. В посёлке мало работы, под ним есть шахтовые выработки золота, которые начинают проваливаться. Кроме того, жители отказываются переезжать за 3 км от центра посёлка, где генпланом предусмотрено место под малоэтажную застройку. Председатель думы пояснила, что 20 из 53 нерасселённых квартир в аварийном доме Артёмовска стоят пустыми. Из оставшихся квартир 44 — муниципальные. Из 44 семей 14 включены в федеральную программу по переселению граждан из территорий Крайнего Севера. Но в год на район приходится всего семь сертификатов, а желающих выехать из других населённых пунктов много. Всего две семьи хотели бы остаться в Артёмовске, для них муниципалитет приобретает квартиры на вторичном рынке. В Бодайбо хотели бы переехать 11 семей, но им не позволяет законодательство. Ещё 29 семей хотели бы вообще покинуть район, что также запрещено законом. Таким образом, ситуация зашла в тупик.

Елизавета Бодяло заметила, что переселение людей в другие муниципалитеты могло бы решить проблему. Но это запрещено 89 статьёй Жилищного кодекса РФ. По её словам, дума и администрация Артемовского поселения неоднократно обращалась в различные инстанции, и т. ч. в профильный комитет Государственной думы с просьбой изменить ЖК, но без результата. По её словам, с соответствующей инициативой выступил депутат ГД от Иркутской области Михаил Щапов. Бодайбинский район просит депутатов ЗС дать положительное заключение на законопроект по внесению изменений в 89 статью ЖК, согласно которым по письменному заявлению граждан взамен изымаемого жилья им могут предоставить новое на территории всего региона.

В программе по переселению участвуют ещё Бодайбо и посёлок Балахнинский. В последнем план выполнен на 100% — расселены девять семей, им купили жильё на вторичном рынке. В Бодайбо план по расселению составляет чуть более 10 тыс. кв. м жилья, расселено сейчас около 1,5 тыс. кв. м — 15% (35 семей из 254).

Говоря о проблемах переселения из аварийного жилья, Елизавета Бодяло рассказала, что если в городе строители готовы строить, то в посёлках вообще нет желающих, готовых строить по стоимости в 33,8 тыс. за 1 кв. м — по переселению из аварийного жилья, в 34,5 тыс. кв. м — по переселению из зоны БАМа. Кроме того, вести строительство на севере можно только в июне-сентябре. На вторичном рынке не хватает жилья, а то, что есть, неравнозначно старым квартирам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: РФ отказалась от участия в коалиции по Сирии под эгидой США
Тиллерсон: ядерная сделка с Ираном потерпела неудачу
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Армении нашли пропавшего российского военнослужащего
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Теннисистка Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь