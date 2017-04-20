К строительству ВСМ хотят привлечь французов

Власти Челябинской области планируют привлечь французские компании к строительству высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В перспективе — и развитие связей в сфере агропрома, ядерной медицины, науки, высшего образования и культуры. Такие намерения губернатор Борис Дубровский высказал в Москве на встрече с главой дипломатической миссии Франции в России Фредериком Мондолони. С французскими компаниями уже успешно сотрудничают 11 крупных южноуральских предприятий.

«Этот пул целесообразно расширить за счет компаний машиностроения, энергетики, агропромышленном комплекса, пищевой и фармацевтической промышленности», — отметил глава Челябинской области.

Товарооборот региона с Францией в прошлом году увеличился на 80% — и это семнадцать миллионов долларов. Основные статьи экспорта: металлы и изделия из них, минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства.