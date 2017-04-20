Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Украинский министр о найденной замене углю России: "Это выгодно"
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
"Я закричала": жена об анализах Караченцева
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Полюс холода
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
08:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

К строительству ВСМ хотят привлечь французов

Борис Дубровский обсудил этот вопрос с главой французской дипмиссии в России.

Власти Челябинской области планируют привлечь французские компании к строительству высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В перспективе — и развитие связей в сфере агропрома, ядерной медицины, науки, высшего образования и культуры. Такие намерения губернатор Борис Дубровский высказал в Москве на встрече с главой дипломатической миссии Франции в России Фредериком Мондолони. С французскими компаниями уже успешно сотрудничают 11 крупных южноуральских предприятий.

«Этот пул целесообразно расширить за счет компаний машиностроения, энергетики, агропромышленном комплекса, пищевой и фармацевтической промышленности», — отметил глава Челябинской области.

Товарооборот региона с Францией в прошлом году увеличился на 80% — и это семнадцать миллионов долларов. Основные статьи экспорта: металлы и изделия из них, минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Исполнитель роли Иуды случайно повесился во время спектакля
С Землей на огромной скорости сближается гигантский астероид
Исполнитель роли Иуды случайно повесился во время спектакля
СМИ: РФ отказалась от участия в коалиции по Сирии под эгидой США
Тиллерсон: ядерная сделка с Ираном потерпела неудачу
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Армении нашли пропавшего российского военнослужащего
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Теннисистка Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь