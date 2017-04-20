В Алматы демонтируют незаконные киоски
Незаконные киоски не соответствуют требованиям пожарной,
Незаконные киоски не соответствуют требованиям пожарной,
В Алматы демонтируют незаконные киоски, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
В целях наведения порядка в сфере уличной торговли города Алматы проанализировано текущее состояние объектов нестационарной торговли, изучен мировой опыт и разработан соответствующий план. В этой связи в городе проводится демонтаж незаконных нестационарных объектов торговли.
«Владельцы данных киосков не имеют правоустанавливающих документов. Чаще всего объекты размещаются на тротуарах, газонах и прочих местах, не предназначенных для торговли, тем самым вызывая недовольство горожан. Незаконные киоски не соответствуют требованиям пожарной,
В 2015 году было демонтировано 368 объектов, в 2016 году — 470, с начала текущего года — более 300.