Строительством малоэтажных домов в Приморье намерен заняться инвестор из Японии

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в ходе встречи Цунодзаки Тосио рассказал, что основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

«Есть несколько направлений, которые мы развиваем. Одно из них — строительство деревянных домов, для его развития и популяризации на Дальнем Востоке активно сотрудничаем с ДальНИИС. Также сейчас с партнером строим многоэтажный дом на Махалина, до конца года его закончим», — сообщил глава компании.

Бизнесмен добавил, чтобы обеспечить бесперебойную поставку лесоматериалов для данной деятельности, в прошлом году компания уже приобрела в собственность Славянский лесной терминал в бухте Славянка, на базе которого планируется строительство деревоперерабатывающего завода.

В планах инвестора на этот год также — приобрести земельный участок и начать строительство коттеджного поселка в пригороде Владивостока.

«Наш бизнес обширен, и мы надеемся, что он принесет вклад в экономику Приморского края», — обозначил Цунодзаки Тосио.

Евгений Полянский предложил собеседнику использовать для развития новый механизм, заработавший в Приморье специально для инвесторов, — Свободный порт Владивосток (СПВ).

«Помимо различных финансовых льгот, таможенных и административных преференций, став резидентом СПВ, сможете без торгов получить земельный участок в аренду. Сопровождением вашего инвестиционного проекта может заняться специально созданный для этого институт — Инвестагентство, с каждым клиентом ведется индивидуальная работа», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Генеральный директор компании «Фёрст вуд Приморье» выразил заинтересованность в работе на территории Свободного порта Владивосток.

В ходе встречи Цунодзаки Тосио также представил своего преемника — ныне советника АО «Иида Групп Холдингс» Окада Сигэру, который займет должность гендиректора «Фёрст вуд Приморье» с мая этого года.

Справочно:

ООО «Фёрст вуд Приморье» начала свою деятельность на территории Приморского края в 2014 году. Учредителем ООО «ФВ Приморье» является АО «Иида Груп Холдингс», зарегистрированное на территории Японии.