Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
"Я закричала": жена об анализах Караченцева
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Полюс холода
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
08:23 (мск), источник: Вести Приморье

Строительством малоэтажных домов в Приморье намерен заняться инвестор из Японии

Японская компания ООО «Фёрст вуд Приморье» намерена стать резидентом Свободного порта Владивосток и заняться строительством коттеджных поселков на Дальнем Востоке. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи вице-губернатора Приморья Евгения Полянского с генеральным директором компании Цунодзаки Тосио.

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в ходе встречи Цунодзаки Тосио рассказал, что основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

«Есть несколько направлений, которые мы развиваем. Одно из них — строительство деревянных домов, для его развития и популяризации на Дальнем Востоке активно сотрудничаем с ДальНИИС. Также сейчас с партнером строим многоэтажный дом на Махалина, до конца года его закончим», — сообщил глава компании.

Бизнесмен добавил, чтобы обеспечить бесперебойную поставку лесоматериалов для данной деятельности, в прошлом году компания уже приобрела в собственность Славянский лесной терминал в бухте Славянка, на базе которого планируется строительство деревоперерабатывающего завода.

В планах инвестора на этот год также — приобрести земельный участок и начать строительство коттеджного поселка в пригороде Владивостока.

«Наш бизнес обширен, и мы надеемся, что он принесет вклад в экономику Приморского края», — обозначил Цунодзаки Тосио.

Евгений Полянский предложил собеседнику использовать для развития новый механизм, заработавший в Приморье специально для инвесторов, — Свободный порт Владивосток (СПВ).

«Помимо различных финансовых льгот, таможенных и административных преференций, став резидентом СПВ, сможете без торгов получить земельный участок в аренду. Сопровождением вашего инвестиционного проекта может заняться специально созданный для этого институт — Инвестагентство, с каждым клиентом ведется индивидуальная работа», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Генеральный директор компании «Фёрст вуд Приморье» выразил заинтересованность в работе на территории Свободного порта Владивосток.

В ходе встречи Цунодзаки Тосио также представил своего преемника — ныне советника АО «Иида Групп Холдингс» Окада Сигэру, который займет должность гендиректора «Фёрст вуд Приморье» с мая этого года.

Справочно:

ООО «Фёрст вуд Приморье» начала свою деятельность на территории Приморского края в 2014 году. Учредителем ООО «ФВ Приморье» является АО «Иида Груп Холдингс», зарегистрированное на территории Японии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Исполнитель роли Иуды случайно повесился во время спектакля
С Землей на огромной скорости сближается гигантский астероид
Исполнитель роли Иуды случайно повесился во время спектакля
СМИ: РФ отказалась от участия в коалиции по Сирии под эгидой США
Тиллерсон: ядерная сделка с Ираном потерпела неудачу
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Армении нашли пропавшего российского военнослужащего
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Теннисистка Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь