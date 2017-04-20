В Новосибирске опубликовали новые тарифы на услуги ЖКХ
Напомним, накануне днем губернатор Новосибирской области подписал постановление об отмене повышения тарифов на услуги ЖКХ на 15%.
Напомним, накануне днем губернатор Новосибирской области подписал постановление об отмене повышения тарифов на услуги ЖКХ на 15%.
В Новосибирске опубликовали новые тарифы на услуги ЖКХ, постановление опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.
Холодная вода с 1 июля 2017 года подорожает на 4%, на аналогичный процент вырастет стоимость отопления, водоотведения и горячего водоснабжения. Стоимость электричества вырастет на 2,9%, цена газоснабжения увеличится на 3,9%.
Напомним, губернатор Новосибирской области отменил повышение тарифов на ЖКХ на 15%.
«Я слышу не только мнения на митингах, я встречался с профсоюзами, с Общественной палатой, народным фронтом и многими другими. Люди высказывались: высокая нагрузка. Сегодня я подписал постановление о внесении изменений в предельные индексы платы за ЖКХ. С 1 июля тарифы повысятся на 4%», — заявил Городецкий.
В числе причин решения об отмене тарифов губернатор назвал повышение взносов за капремонт, изменение норматива оплаты ОДН, которое привело к двукратному росту платежей, а также перерасчет оплаты за отопление по 1/12-й.
В декабре 2016 года правительство Новосибирской области утвердило увеличение тарифов до 15% по большинству позиций. Холодная вода с 1 июля 2017 года могла подорожать на 20%, горячая — на 15,9%, отопление — на 14,9%, водоотведение — на 20%. Глава Департамента по тарифам подтвердил, что фактором повышения стало снижение потребления тепла и воды населением —