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08:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске опубликовали новые тарифы на услуги ЖКХ

Напомним, накануне днем губернатор Новосибирской области подписал постановление об отмене повышения тарифов на услуги ЖКХ на 15%.

В Новосибирске опубликовали новые тарифы на услуги ЖКХ, постановление опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.

Холодная вода с 1 июля 2017 года подорожает на 4%, на аналогичный процент вырастет стоимость отопления, водоотведения и горячего водоснабжения. Стоимость электричества вырастет на 2,9%, цена газоснабжения увеличится на 3,9%.

Напомним, губернатор Новосибирской области отменил повышение тарифов на ЖКХ на 15%.

«Я слышу не только мнения на митингах, я встречался с профсоюзами, с Общественной палатой, народным фронтом и многими другими. Люди высказывались: высокая нагрузка. Сегодня я подписал постановление о внесении изменений в предельные индексы платы за ЖКХ. С 1 июля тарифы повысятся на 4%», — заявил Городецкий.

В числе причин решения об отмене тарифов губернатор назвал повышение взносов за капремонт, изменение норматива оплаты ОДН, которое привело к двукратному росту платежей, а также перерасчет оплаты за отопление по 1/12-й.

В декабре 2016 года правительство Новосибирской области утвердило увеличение тарифов до 15% по большинству позиций. Холодная вода с 1 июля 2017 года могла подорожать на 20%, горячая — на 15,9%, отопление — на 14,9%, водоотведение — на 20%. Глава Департамента по тарифам подтвердил, что фактором повышения стало снижение потребления тепла и воды населением — из-за этого монополисты получают доход ниже плана. По существующим методикам, эти потери поставщикам услуг нужно компенсировать.

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