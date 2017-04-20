В Новосибирске опубликовали новые тарифы на услуги ЖКХ, постановление опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.

Холодная вода с 1 июля 2017 года подорожает на 4%, на аналогичный процент вырастет стоимость отопления, водоотведения и горячего водоснабжения. Стоимость электричества вырастет на 2,9%, цена газоснабжения увеличится на 3,9%.

Напомним, губернатор Новосибирской области отменил повышение тарифов на ЖКХ на 15%.

«Я слышу не только мнения на митингах, я встречался с профсоюзами, с Общественной палатой, народным фронтом и многими другими. Люди высказывались: высокая нагрузка. Сегодня я подписал постановление о внесении изменений в предельные индексы платы за ЖКХ. С 1 июля тарифы повысятся на 4%», — заявил Городецкий.

В числе причин решения об отмене тарифов губернатор назвал повышение взносов за капремонт, изменение норматива оплаты ОДН, которое привело к двукратному росту платежей, а также перерасчет оплаты за отопление по 1/12-й.