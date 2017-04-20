Почти тонну крупы и хлеба изъял из оборота южноуральский Роспотребнадзор
Продукты не отвечали требованиям безопасности.
Продукты не отвечали требованиям безопасности.
Партии хлебобулочных и
За первые три месяца 2017 года специалисты надзорного ведомства проверили 33
«В отношении юридических и должностных лиц возбуждено 32 дела об административном правонарушении и приняты решения о привлечении к ответственности в виде штрафов на общую сумму 193 тысячи рублей», — уточняют в Роспотребнадзоре.
Специалисты напоминают, что злаки являются важной частью рациона, и советуют употреблять хлеб из непросеянной пшеничной или овсяной муки, а также каши из цельного зерна.