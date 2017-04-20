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08:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Почти тонну крупы и хлеба изъял из оборота южноуральский Роспотребнадзор

Продукты не отвечали требованиям безопасности.

Партии хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий общей массой 999 кг изъяты из оборота в Челябинской области из-за несоответствия требованиям безопасности, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

За первые три месяца 2017 года специалисты надзорного ведомства проверили 33 предприятия-изготовителя. Из 1619 образцов хлеба 9 проб не прошли проверку по микробиологическим показателям, ещё в 3 случаях было превышено содержание влаги. Из 935 образцов муки и крупы в 7 были обнаружены посторонние примеси.

«В отношении юридических и должностных лиц возбуждено 32 дела об административном правонарушении и приняты решения о привлечении к ответственности в виде штрафов на общую сумму 193 тысячи рублей», — уточняют в Роспотребнадзоре.

Специалисты напоминают, что злаки являются важной частью рациона, и советуют употреблять хлеб из непросеянной пшеничной или овсяной муки, а также каши из цельного зерна.

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