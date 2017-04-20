Центр Омска перепланируют

В департаменте архитектуры и градостроительства состоялись публичные слушания, на которых ОАО «ТПИ «Омскгражданпроект» представил корректировку градостроительной документации центра. Как сообщили в пресс-службе мэрии, архитекторы готовили изменения по контракту с муниципалитетом, а существующий проект был утвержден в 2011 году.

Главный архитектор проектов ТПИ Богдан Мрыглод рассказал, что по большей части предлагается изменение положения красных линий центральных улиц, а также уточнение границ участков по фактическому землепользованию и границ улично-дорожной сети.

В частности, специалисты пересмотрели планировочное решение дороги по улице Фрунзе, которое было рассмотрено еще в 2014 году на градостроительном совете, когда был предложен дорогостоящий тоннельный вариант прохождения магистрали и его замена на эстакаду.

Помимо этого, перемежевание коснется участков улиц Ленина, Партизанской, а также подходов к Юбилейному мосту и участка в границах улиц Музейной — Красина.

— Для выдачи разрешения на реконструкцию Юбилейного моста необходим проект межевания территории. Также он необходим для строительства трансформаторной подстанции в границах улиц Музейной — Красина, — пояснили в муниципалитете.

Рассмотренная документация с предложенными изменениями была направлена на утверждение.