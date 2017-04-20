Договор аренды участка на улице Трактовой в Иркутске расторгли с предпринимательницей

Договор аренды земельного участка, расположенного на улице Трактовой в Иркутске, расторгли с предпринимательницей Татьяной Шваб. Исковое заявление об освобождении территории направлено в суд, рассмотрение дела назначено на 2 мая. Бизнесвумен обратилась за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УЗПП в Иркутской области.

Павильон работает уже 16 лет. В нем ведется торговля исключительно продуктами питания: алкоголем ИП не занимается. За все годы контролирующие, правоохранительные, налоговые органы ни разу не выявляли нарушений в работе торговой точки, в том числе во время рейдов по «Боярышнику».

«17 апреля мне позвонили из суда и попросили подъехать, ознакомиться с иском Минимущества об освобождении земельного участка. Судебное заседание назначено на 2 мая. После вынесения решения мы должны будем освободить участок в течение 15 календарных дней. Моя семья лишится единственного источника дохода», — сообщила бизнес-леди.

Вместе с семьей Татьяны Шваб дохода лишатся два продавца, которые посменно работают в павильоне. Также, по ее мнению, пострадают жители близлежащих домов: поблизости не станется ни одной торговой точки.

«В договоре аренды предусматривалось, что вправе его расторгнуть в одностороннем порядке, и никакой мотивировки для этого не требуется. Однако кампания по расторжению договоров с владельцами торговых павильонов носит массовый характер, она затрагивает интересы самих предпринимателей, их работников, населения, которое лишается возможности купить продукты питания в шаговой доступности. Представители Минимущества и мэрии Иркутска заявляли о том, что будут расторгать договоры с предпринимателями, нарушающими правила торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Но в данном случае можно говорить о том, что кампания выходит за рамки заявленных целей», — прокомментировала ведущий аналитик аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Ольга Канышева.

Аппарат УЗПП обратится в минимущества с запросом информации о причинах расторжения договора аренды с предпринимателем, а также относительно дальнейших планов ведомства в арендных отношениях с малым бизнесом.

Напомним, что работы по сносу самовольно построенных павильонов стартовали в Иркутске. Соответствующее решение в отношении торговой точки в районе остановки «Волжская» вынесено судом.