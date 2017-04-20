Омским предпринимателям продлили «налоговые каникулы» до 2021 года

В четверг, 20 апреля, депутаты омского ЗС приняли поправки в закон «Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения».

По словам первого заместителя министра экономики Омской области Расима Галямова, налоговые преференции для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей продлены на три года. Кроме того, расширен перечень видов деятельности, для которых предусмотрена нулевая налоговая ставка.

Теперь на налоговые преференции могут претендовать владельцы парикмахерских, тренажерных залов, клининговых компаний, фотоателье, похоронных агентств, СТО и др.