Тенге падает вслед за нефтью

Отметим, что цены на нефть снизились на 3,6−3,8% на фоне данных минэнерго США, что стало максимальным падением котировок за день за последние шесть недель. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю снизились на 1 миллион баррелей, тогда как эксперты ожидали большего снижения — на 1,47 миллиона баррелей. Кроме того, запасы бензина в США увеличились на 1,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 311,80 тенге за доллар США, максимальный — 312,72 тенге, курс закрытия — 312,70 тенге. Объем торгов по доллару составил 103 млн долларов. Число сделок по операциям с валютой — 190.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 20 апреля на 11:00 составляет 315 тенге, Алматы — 313,5 тенге.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.