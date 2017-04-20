Михельсон второй год подряд возглавил российский рейтинг Forbes

Источник: РИА "Новости"

Издание оценило состояние бизнесмена в $18,4 млрд, что на $4 млрд больше, чем годом ранее.

Второе место занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов

Он, указывают аналитики журнала, укрепил свои позиции в рейтинге на 4 строчки по сравнению с 2016 годом. Forbes насчитал у него $17,5 млрд (увеличение состояния в годовом выражении на $6,6 млрд).

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