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08:40 (мск), источник: РБК

Михельсон второй год подряд возглавил российский рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России. Список второй год подряд возглавляет совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Источник: РИА "Новости"

Издание оценило состояние бизнесмена в $18,4 млрд, что на $4 млрд больше, чем годом ранее.

Второе место занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов

Он, указывают аналитики журнала, укрепил свои позиции в рейтинге на 4 строчки по сравнению с 2016 годом. Forbes насчитал у него $17,5 млрд (увеличение состояния в годовом выражении на $6,6 млрд).

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Тройку замкнул владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин

Его состояние выросло на $6,8 млрд до $16,1 млрд (+5 позиций к 2016 году).

В десятку богатейших россиян вошли также владелец Volga Group Геннадий Тимченко, основатель USM Holdings Алишер Усманов, президент ЛУКОЙЛа ​Вагит Алекперов, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко и председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг.

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