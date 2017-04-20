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10:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Гостинице к ЧМ в центре Волгограда вынесли правительстельственный вердикт

Гости Волгограда и болельщики, которые приедут посмотреть матчи чемпионата мира по футболу летом 2018 года, не смогут пожить в номерах гостиницы, которая возводилась к мундиалю на Предмостной площади в центре города.

Объект размещения официально исключен из программы подготовки проведения в России ЧМ-2018. Соответствующее постановление опубликована на официальном сайте правовой информации, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Пункт 3 документа гласит: «Позиции 139 и 153 исключить». Первая из них — это как раз строительство гостиницы категории «четыре звезды» на улице Краснознаменской, д. 5 в Волгограде, возведение которой велось из внебюджетных источников. Еще одно средство размещение, которое не примет гостей мундиаля и также исключенное из списка — гостиница по ул. Октябрьской в Нижнем Новгороде (позиция 153).

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что гостиница-долгострой в центре Волгограда будет лишена права принимать гостей ЧМ-2018, губернатор региона Андрей Бочаров объявил в конце декабря 2016 года на встрече с журналистами. Причина такого решения — невыполнение подрядчиком взятых обязательств по срокам возведения гостиничного комплекса. Место исключенного объекта в списке займет другая гостиница, уже возведенная в Центральном районе города.

Ранее в ходе визита в Волгоград с инспекционной поездкой по объектам, возводимым мировому первенству по футболу, резкой критике ход строительства гостиницы на Предмостной площади подверг заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

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