ФАС не нашла нарушений в повышении тарифов ЖКХ в Новосибирской области на 15%

«Антимонопольная служба проанализировала это решение и нарушений в нем не нашла. Порядок повышения тарифов был соблюден», — сказал Королев.

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не нашла нарушений в планируемом властями Новосибирской области повышении тарифов ЖКХ на 15%. Об этом сообщил журналистам в Красноярске заместитель руководитель ФАС России Виталий Королев.

Ранее депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. Необходимость повышения была обоснована износом оборудования и коммунальных сетей.

Решение вызвало широкий общественный резонанс. Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать жителям региона рост тарифов. Тем не менее инициативная группа жителей области регулярно проводила митинги против повышения тарифов. В итоге накануне глава региона Владимир Городецкий заявил, что решение отменено, и рост тарифов ограничится рекомендуемыми федерацией 4%.

Городецкий пояснил отмену резкого повышения существенной дополнительной денежной нагрузкой на население, которая уже произошла в начале года: в регионе с 2016 года повысилась плата за капитальный ремонт многоквартирных домов с 6, 1 руб. до 6,27 руб., а также изменилась схема оплаты за общедомовые нужды (ОДН). В результате ОДН повысился в 2−2,5 раза.