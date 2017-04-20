Командно-диспетчерский пункт начали оборудовать в аэропорту «Платов»

По информации из официальных источников, на командно-диспетчерском пункте начался монтаж оборудования радиотехнического обеспечения полетов и комплекса средств автоматизации управления воздушным движением. Завершить эти работы планируется летом.

Как отмечают в областном минтрансе, завершение монтажа оборудования командно-диспетчерского пункта позволит приступить к тестовым облетам нового аэродрома для своевременного начала работы «Платова».

Ранее сообщалось, что новый аэропорт должен получить акт строительной готовности к 1 июля.