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10:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Командно-диспетчерский пункт начали оборудовать в аэропорту «Платов»

Командно-диспетчерский пункт начали оборудовать в аэропорту «Платов», строящемся в Аксайском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

По информации из официальных источников, на командно-диспетчерском пункте начался монтаж оборудования радиотехнического обеспечения полетов и комплекса средств автоматизации управления воздушным движением. Завершить эти работы планируется летом.

Как отмечают в областном минтрансе, завершение монтажа оборудования командно-диспетчерского пункта позволит приступить к тестовым облетам нового аэродрома для своевременного начала работы «Платова».

Ранее сообщалось, что новый аэропорт должен получить акт строительной готовности к 1 июля.

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