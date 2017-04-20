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09:43 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Калининграда заявили о готовности застройщиков согласовывать фасады домов

Калининградские застройщики готовы согласовывать фасады и архитектурные решения будущих домов и коммерческих объектов с городскими властями. Об этом в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда Калининград» накануне рассказал заместитель главы города Артур Крупин.

Источник: Новый Калининград

«Застройщики готовы согласовывать фасады и архитектурные решения зданий с администрацией города. Это обсуждалось на площадке Союза строителей, Союза архитекторов, с общественностью», — пояснил Крупин.

По его словам, строительные компании выдвинули два требования к будущей процедуре согласования. «Они говорят о том, чтобы эта процедура аккуратно вписалась в инвестиционный цикл, не повлияла на сроки строительства. Мы планируем проводить за 20 дней эту процедуру. Не думаю, что при сроках строительства в год-полтора… Тем более согласование архитектурно-строительного облика и всю архитектурную часть можно отрабатывать одновременно с инженерным проектом. Второй момент — застройщики хотят видеть прозрачные критерии, по которым будет производиться согласование», — отметил Артур Крупин.

По его словам, решение по критериям должно появиться до конца мая. «Потом будем выходить в областную Думу с соответствующей законодательной инициативой», — уточнил замглавы города.

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