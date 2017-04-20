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10:46 (мск), источник: Newslab.ru

Мэрия судится со строителями за озера в Ветлужанке

Мэрия судится со строительной фирмой за озера в Ветлужанке. Судебное заседание назначено в Арбитражном суде Красноярского края на 26 апреля.

Источник: AP 2017

Поводом для тяжбы стал участок площадью 15,4 тыс. кв. метров, находящийся в аренде у ПСК «Союз». Иск был принят к рассмотрению еще в конце января, а на последнем заседании, которое состоялось в конце марта, к делу привлекли в качестве третьего лица представителей Росприроднадзора.

В эфире телекомпании «Афонтово» юрист Станислав Савчук рассказал, что поводом для расторжения договора аренды стали претензии к ПСК «Союз» из-за доступа к озерам, расположенным на территории мкрн Чистый.

«Этот объект огорожен, охрана стоит и людей туда простых не пускают. Этот земельный участок используется в личных целях, хотя это земля общего пользования», — заявил юрист. После жалоб на перекрытый доступ к озерам в прокуратуру, которые подавали жители района, договор было решено расторгнуть.

В самой компании «Союз» утверждают, что озер вообще в этом месте не было, а появились благодаря тому, что на территории микрорайона возвели дамбы. На эти цели потратили более 30 млн рублей.

«Доступно все. Даже не только для жителей близлежащих районов, но и из любого района приехать и посмотреть на прекрасные озера, поймать рыбку. Никому не возбраняется», — уверяет помощник исполнительного директора ПСК «Союз» Виктор Бакшаев.

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