Башкирия стала лидером по вводу жилья

Так, по словам Рустэма Марданова, объем строительных работ в республике составил 97,4 процента от уровня 2015 года, снижение в среднем по России было заметно сильнее. Регион оказался в числе лидеров и по вводу жилья, в 2016 году этот показатель составил 2,7 миллиона квадратных метров (на 0,3 процента больше, чем в 2015 году). В среднем по стране ввод жилья снизился на 6,5 процента.

«В целях стимулирования спроса и повышения доступности ипотечного кредитования в 2016 Правительством была принята программа дополнительного субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам, которая предоставлялась через уполномоченные банки. Наши кредитные организации активно поддержали эту программу, в итоге в 2016 году объем ипотечного кредитования в РБ вырос почти на 40 процентов (в РФ — на 25 процентов) и составил почти 44 миллиарда рублей», — рассказал Рустэм Марданов.

На поддержку жителей республики, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из бюджета было направлено 2,7 миллиарда рублей. Это позволило решить квартирный вопрос для 2,5 тысячи семей. 6,5 тысячи человек были расселены в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда, на эти цели было выделено 4,4 миллиарда рублей. В республике начата программа по строительству социального жилья, в рамках ее реализации будет введено 4,5 миллиона квадратных метров для 90 тысяч семей.

Премьер-министр коснулся и проблемы недобросовестных застройщиков. По его словам, теперь у граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков, есть право приобрести жилое помещение по льготной стоимости у Фонда развития жилищного строительства республики.

20 апреля в Госсобрании — Курултае РБ Глава республики Рустэм Хамитов представил отчет Правительства РБ об итогах работы в 2016 году.