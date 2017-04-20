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09:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Литр бензина АИ-92 подорожал в Нижегородской области с начала года на 50 копеек

Дизельное топливо за указанный период подорожало на 0,79%.

Литр бензина АИ-92 подорожал в Нижегородской области с начала года на 50 копеек.

Как сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области, по данным на 16 апреля средняя цена литра бензина марки АИ-92 составляла 35,57 рублей за литр, АИ-95 — 38,49 рублей за литр. Литр дизельного топлива по состоянию на 16 апреля стоил 36,83 рублей.

Согласно информации, в период с 10 по 16 апреля средние розничные цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 повысились на 0,46% (с 35,40 до 35,57 рублей за литр) и на 0,29% (с 38,38 до 38,49 рублей за литр) соответственно.

При этом средняя розничная цена на дизельное топливо в исследуемый период не изменилась.

С начала же года бензин марки АИ-92 подорожал на 1,44% или на 51 копейку. Автомобильное топливо АИ-95 по состоянию на 16 апреля по сравнению с 1 январем 2017 года выросло в цене на 1,13% — на 43 копейки. Дизельное топливо за указанный период подорожало на 0,79%.

Напомним, что 14 апреля в Нижегородской области стартовал проект по проверке качества автомобильного топлива «Трасса».

Цель проекта состоит в выявлении правонарушений при реализации нефтепродуктов в местах розничной продажи автомобильного топлива на территории области. В рамках проекта «Трасса» в течение ближайших четырех месяцев планируется проверять качество топлива на автозаправочных станциях региона. Всего планируется провести около 10 рейдов.

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