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09:44 (мск), источник: Новости Перми

Выполнено 70% работ по реконструкции трассы «Пермь-Екатеринбург»

Реконструкция автодороги Р-242 «Пермь-Екатеринбург» идет в соответствии с графиком. В октябре 2017 года запланирован ввод в эксплуатацию очередного участка.

В рамках визита в Кунгурский район врио губернатора Прикамья Маским Решетников посетил стройку участка автодороги общего пользования федерального значения «Пермь-Екатеринбург» Янычи — Кукуштан (км 40 — км 47). В октябре 2017 года планируется ввести его в эксплуатацию.

В целом реконструкция автодороги общего пользования федерального значения Р-242 «Пермь-Екатеринбург» ведется в соответствии с графиком. В настоящее время выполнено 70% от общего объема работ, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

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