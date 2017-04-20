Выполнено 70% работ по реконструкции трассы «Пермь-Екатеринбург»

В рамках визита в Кунгурский район врио губернатора Прикамья Маским Решетников посетил стройку участка автодороги общего пользования федерального значения «Пермь-Екатеринбург» Янычи — Кукуштан (км 40 — км 47). В октябре 2017 года планируется ввести его в эксплуатацию.



В целом реконструкция автодороги общего пользования федерального значения Р-242 «Пермь-Екатеринбург» ведется в соответствии с графиком. В настоящее время выполнено 70% от общего объема работ, сообщает пресс-служба администрации губернатора.