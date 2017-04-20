Отопительный сезон в Омске завершится в первых числах мая

Отопительный сезон завершится в первых числах мая. Как пишет портал омской мэрии, подача отопления в дома омичей в сезоне 2016−2017 годов в городе завершится в нормативный срок. Для этого среднесуточные температуры должны быть выше 8 градусов тепла пять дней подряд.

По предварительной информации профильного департамента, отключение тепла произвести сейчас не представляется возможным, так как в ночное время столбик термометра пока держится на довольно низких отметках. Это решение могло бы повредить не только комфортному пребыванию в квартирах омичей, но и в объектах социальной сферы: в первую очередь в детских садах и больницах.