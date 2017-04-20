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09:46 (мск), источник: Om1.ru

Юбилейный, Комсомольский и Ленинградский мосты отмоют к концу недели

В Омске готовят к майским праздникам и летнему сезону мосты, путепроводы и подземные пешеходные переходы.

Силами бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» моют и красят конструктивные элементы сооружений: парапеты, перила, поручни, ограждения, столбы, рассказали в муниципалитете. Работы ведутся в две смены с 5 утра и до 22 часов вечера, за счет чего отмечается опережение графика.

Галина Зурнаджан, директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства»:

 — Мы работаем с заметным опережением графика. Так, Юбилейный, Комсомольский и Ленинградский мосты будут готовы уже до конца текущей недели, хотя плановый срок — 1 мая.

Единственный минус в том, что специалисты не всегда корректно выбирают время для помывки. К примеру, не раз омичи могли наблюдать спецмашину и их работу, стоя в утренней пробке на Ленинградском мосту, где и без того в часы пик движение затруднено.

 — Попасть из Старого Кировска в центр или на вокзал можно только через Ленинградский мост. Приятно, что город моют, но увеличивающиеся пробки портят это впечатление, — делились мнениями горожане.

Помимо этого, в ведении учреждения находятся подземные переходы, 15 из которых — в зоне риска половодья, но за счет принятых мер подтопления удалось избежать.

Теперь в ближайших планах ведомства продолжить роспись переходов, как это уже сделано в районе «Дома туриста» и СКК имени Виктора Блинова. В частности, городские власти не отказались от идеи расписать переход под мостом у «Арены Омск». Как ранее сообщал портал Om1.ru, художник Марат Абишев сделает граффити в память о хоккеисте «Авангарда» Алексее Черепанове.

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