1,3 млрд рублей направят на газификацию Ростовской области в 2017 году
1,3 млрд рублей планируется направить на газификацию Ростовской области в 2017 году.
1,3 млрд рублей планируется направить на газификацию Ростовской области в 2017 году.
По информации из официальных источников, в регионе запланированы проектирование 34, строительство 28 и реконструкция более 50 объектов газоснабжения, что обеспечит возможность подключения к газу 7,6 тыс. домовладений.
В 2016 году на Дону было построено более 300 километров сетей газоснабжения. Это обеспечило техническую возможность газификации более 4,5 тыс. домовладений и квартир.
В настоящее время уровень газификации в Ростовской области достиг 88%.