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12:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

1,3 млрд рублей направят на газификацию Ростовской области в 2017 году

1,3 млрд рублей планируется направить на газификацию Ростовской области в 2017 году.

Источник: Аргументы и факты

По информации из официальных источников, в регионе запланированы проектирование 34, строительство 28 и реконструкция более 50 объектов газоснабжения, что обеспечит возможность подключения к газу 7,6 тыс. домовладений.

В 2016 году на Дону было построено более 300 километров сетей газоснабжения. Это обеспечило техническую возможность газификации более 4,5 тыс. домовладений и квартир.

В настоящее время уровень газификации в Ростовской области достиг 88%.

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