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15:46 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Новую поликлинику построят в центре Краснодара на улице Красноармейской

Краснодар, 20 апреля, KrasnodarMedia. В центре Краснодара будет построена новая поликлиника. На 35-ом заседании городской Думы Краснодара, в работе которого принял участие глава краевого центра Евгений Первышов, депутаты обсудили вопрос строительства поликлиники в районе улиц Длинной и Красноармейской, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

— Это важный и нужный объект для жителей нашего города, особенно — центра Краснодара. Строительство поликлиники — обязательство, которое взял на себя инвестор в рамках реконструкции данного квартала. И это обязательство должно быть выполнено, поликлиника — построена, — сказал первый заместитель председателя городской Думы Виктор Тимофеев.

В своем выступлении Виктор Тимофеев также отметил, что глава Краснодара уже провел ряд встреч с руководством компании, обозначил необходимость строительства поликлиники.

В ходе заседания депутаты, в частности, рекомендовали администрации максимально быстро выполнить работы по формированию земельного участка под строительство поликлиники, поставить его на кадастровый учет и принять в муниципальную собственность.

На компанию-застройщика, согласно ранее подписанному договору, были возложены обязательства по финансированию проектирования и строительству городской поликлиники не менее чем на 250 посещений в смену, общей площадью не менее 2800 кв м.

— Важно понимать — инвестор обязан выполнить свои обязательства: либо построить обещанный объект социальной сферы, либо возместить за неисполнение средства в бюджет. Городу нужна поликлиника, и в этом вопросе мы должны занять максимально жесткую позицию, — подчеркнула председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

Также в ходе заседания обсудили вопрос строительства школы в районе ул. им. Байбакова в Московском микрорайоне. Как рассказал глава города, сейчас завершается экспертиза проекта, строительство начнется в этом году. Евгений Первышов отметил, что этот вопрос находится на личном контроле губернатора Кубани, сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщало ИА KrasnodarMedia, ранее на совещании при губернаторе Краснодарского края мэр Краснодара Евгений Первышов озвучил планы мэрии по строительству трех школ в Московском микрорайоне города. Как сообщил Евгений Первышов, чтобы закрыть потребность в общеобразовательных учреждениях, в микрорайоне появятся три новые школы — одна уже возводится в ЖК «Губернский», вторая будет построена по ул. им. Героя Аверкиева, 32, третья — по ул. им. Байбакова, 17.

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