Замглавы города назвал условия введения платного въезда в центр Калининграда

«Да, только для того, чтобы избежать пробок, нужно осуществить комплекс мер. Первое — это работы капитального характера по созданию транспортно-пересадочных узлов на периферии города. С муниципалитетов к нам ежедневно въезжает в города 60−70 тысяч машин. Об этом сообщают нам коллеги из транспортного управления муниципалитета. Привязать к транспортно-пересадочным узлам железную дорогу. Также стоить ограничить скоростной режим на некоторых улицах, в том числе на улицах, расположенных в центральной части города. Третья мера — это создание платных парковок и платного въезда на определенные территории городские, где есть центры притяжения», — объяснил Артур Крупин.

По его словам, этому будет способствовать и градостроительные меры, такие как создание нескольких «центров притяжения» в Калининграде.

Напомним, что в конце декабря прошлого года мэр Калининграда Александр Ярошук заявил, что введение платного въезда в Калининград не планируется.

«Для Калининграда это невозможно. У нас 80% ВВП области создается. Мы делали замеры… вот утром встаньте, с 6 часов на всех въездах становитесь ради эксперимента — десятки тысяч машин, в которых сидит не один человек, а по два, по три. Они едут на работу в Калининград. Представьте это», — пояснил свою позицию Ярошук.