Мэрия Иркутска: Установленные службой тарифы могут привести к банкротству «Водоканала»
Решение об обоснованности тарифов оспорят в Верховном суде.
Решение об обоснованности тарифов оспорят в Верховном суде.
Решение Иркутского областного суда об обоснованности тарифов для МУП «Водоканал», которые установлены региональной службой по тарифам, будет оспорено в Верховном суде РФ. Об этом сказала заместитель мэра — председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Альфия Валиулина. По ее словам, при принятии решения ведомство не учло результаты независимой экспертизы, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«При принятии решения суд не учел результаты независимой экспертизы, назначенной самим судом и проведенной экономическим факультетом МГУ им. Ломоносова. Эксперты признали экономическую необоснованность установленных региональной службой тарифов», — пояснила заместитель мэра — председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Альфия Валиулина.
Директор МУП «Водоканал» Сергей Пыхтин отметил, что предлагаемый городскими властями тариф является одним из самых низких в России, его искусственное снижение приводит к тому, что предприятие наращивает долги и не может полноценно развиваться.
«Установленные региональной службой заниженные тарифы могут привести одно из жизнеобеспечивающих предприятий города к банкротству, и это будет иметь необратимые последствия для всей
Напомним, в феврале 2016 года службой по тарифам по требованию прокуратуры Иркутской области проведена внеплановая проверка мэрии Иркутска и МУП «Водоканал» в части правомерности установления тарифов на водоснабжение и водоотведение. По итогам контрольных мероприятий с 19,5% до 8,5% был снижен рост тарифов на водоснабжение, а необходимая валовая выручка МУП «Водоканал» уменьшена на 196,8 млн рублей.
Специалисты службы по тарифам посчитали, что в Иркутске были завышены объемы и цены на электрическую энергию (около 50 млн рублей), в расчетах на оплату труда использована завышенная на 20% ставка рабочего первого разряда (8,4 тысячи рублей вместо 7 тысяч рублей), не обосновано увеличение численности работников администрации предприятия. Всего корректировка была произведена по восьми статьям расходов.
Расходы на капвложения и капитальный ремонт службой по тарифам не корректировались и учтены в размерах, определенных администрацией областного центра. При этом руководитель областной службы по тарифам подчеркнул, что расходы на благоустройство территории были предусмотрены в размерах, значительно превышающих затраты на строительство самих объектов. Например, тариф на подключение к сетям водоснабжения в части ставки тарифа на протяженность сети (диаметром 63 мм) установлен в размере 21,9 млн рублей за км, но расходы собственно на прокладку сети составляют в нем только 6,2 млн рублей/км, а «иные расходы» — 15,7 млн рублей/км.
Подобные нарушения характерны для муниципальных организаций разного уровня. В
Подобные узаконенные местной властью поборы с потребителей и выкачивание субсидий для муниципальных и иных предприятий из областного бюджета были обнаружены в Большелугском, Слюдянском, Белореченском муниципальных образованиях. Необоснованный рост расходов областного бюджета в будущем необходимо снизить за счет возврата полномочий по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения твердых коммунальных отходов на уровень Иркутской области. Такой законопроект губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в Заксобрание региона. Документ был принят в первом чтении.
В послании депутатам Законодательного собрания региона губернатор Иркутской области Сергей Левченко подчеркнул, что ключевым элементом стратегии деятельности областного правительства в настоящее время является обеспечение достойных условий жизни для жителей Приангарья, и, в первую очередь, улучшение работы сферы ЖКХ.
«От работы коммунальных служб серьезно зависит качество жизни людей. К сожалению, нельзя сказать, что в этом направлении все проблемы решены. Есть вопросы и к ресурсоснабжающим организациям», — отметил губернатор.
Решение Иркутского областного суда подтвердило необоснованность определенных расходов, учтенных администрацией Иркутска при установлении соответствующих тарифов для МУП «Водоканал» областного центра в декабре 2015 года. Это касается оплаты труда и административных расходов, на ремонтные работы, расходы на электроэнергию и прочие производственные расходы. Руководствуясь ст. 175−179 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд отказал в удовлетворении административных исковых требований МУП «Водоканал» Иркутска и администрации города о признании недействующим приказа службы по тарифам, который отменил постановления № 031−06−1102/5 и № 031−06−1103/5, устанавливающие долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал». В службе по тарифам также сообщили, что данное решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда РФ в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.