Компания «Сибиряк» получит землю под бывшим заводом комбайнов
В новом микрорайоне планируется построить около 1 млн кв. м жилья.
В новом микрорайоне планируется построить около 1 млн кв. м жилья.
Строительная компания «Сибиряк», которая ранее требовала признать Красноярский завод комбайнов банкротом, заключила с ним мировое соглашение. В обмен на прощение долгов строители получают земли предприятия и объекты недвижимости. Об этом стало известно из определения Арбитражного суда Красноярского края.
Как сообщает DK.ru, «Сибиряк» потребовал признать банкротом ПО «Красноярский завод комбайнов» в 2016 году
В феврале прошлого года в открытом доступе появился проект новой концепции застройки территории красноярского завода комбайнов.
Промышленные цеха заменят жилыми высотками. В новом микрорайоне планируется построить около 1 млн кв. м жилья и 400 тыс. кв. м коммерческих площадей. Полностью реализовать проект компания «Сибиряк» планировала за 15−20 лет.