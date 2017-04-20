Правительство Башкирии поддержит магазины шаговой доступности

«В последнее время много говорится о негативном влиянии крупных торговых сетей на развитие малого бизнеса. На федеральном уровне активно обсуждается законопроект об ограничении времени работы таких сетей. Как у нас в республике обстоят дела с развитием розничного ритейла?», — спросил парламентарий в ходе отчета Правительства республики по итогам деятельности в 2016 году.

«Из-за сокращения реальных доходов населения в прошлом году сократились и объемы реализации как в крупных сетях, так и в небольших магазинах. Но на последних всё же больше сказалось — в республике количество торговых предприятий сократилось на 1,5 тысячи. Потребуются дополнительные меры поддержки этой сферы. Что касается введения ограничения работы магазинов крупных сетей, думаю, эта мера неоднозначна. По результатам опроса, более 80 процентов граждан не поддерживают эту инициативу. С другой стороны, мы должны помочь малому бизнесу в торговой сфере. Возможно, это будут специальные меры, направленные на поддержку развития таких предприятий, как магазин шаговой доступности. Мы обсуждаем это в Правительстве», — сказал Рустэм Марданов.

20 апреля в Госсобрании — Курултае РБ Глава республики Рустэм Хамитов представил отчёт о работе Правительства РБ об итогах работы в 2016 году.