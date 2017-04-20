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15:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Туристический потенциал Казани презентовали в Мадриде

(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). В Посольстве России в Королевстве Испания, расположенном в Мадриде, состоялась презентация туристического потенциала Казани для представителей ведущих туроператоров страны.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В мероприятии приняли участие Посол России в Испании Юрий Корчагин, заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова, директор Комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова, директор Национального туроператора международного туризма «Визит Казань», профессор Максим Андреев и другие.

Вице-мэр Казани рассказала об особенностях столицы Татарстана, отличающих ее от других туристических направлений. Особое внимание в презентации она уделила опыту проведения городом крупных международных мероприятий, подготовке Казани к проведению чемпионата мира по футболу-2018 и пригласила гостей презентации посетить Кубок конфедераций-2017. Также порядка 60 представителям туроператоров рассказали о средствах размещения города, которые готовы принять гостей, и о масштабных фестивалях, призванных заинтересовать туристов.

Как было отмечено в ходе презентации, в Казани активно развиваются сразу несколько приоритетных направлений туризма: деловой, паломнический, медицинский, культурный, семейный. Так, по словам членов казанской делегации, столица Татарстана имеет все шансы стать центром притяжения паломников со всего мира, наряду с такими городами как Рим, Лурдес, Фатима. Внимание туроператоров привлекло одно из направлений паломнического туризма — к Казанской иконе Божией Матери. Отметим, что их интерес вполне объясним, учитывая, что количество туристов, путешествующих ежегодно по миру с религиозными целями, составляет более 200 млн человек. Более того, многие центры христианского паломничества связаны именно с именем Девы Марии, чей культ особенно развит у католиков.

Также на презентации у туроператоров была возможность оценить татарские национальные наряды, в которых их встречали представители посольства, и национальные блюда — представителей туристического бизнеса угостили эчпочмаками.

Отметим, что в столице Испании располагается штаб-квартира Всемирной туристской организации (UNWTO) — ведущей международной организации в сфере туризма, входящей в структуру ООН и занимающейся развитием устойчивого и общедоступного туризма. Как отметила Евгения Лодвигова, презентация Казани позволит рассказать мировой аудитории о туристической привлекательности столицы Татарстана в преддверии мировых спортивных событий.

Напомним, в ходе работы Исполнительного бюро ОГМВ состоялась встреча Ильсура Метшина с мэром Мадрида Мануэлой Карменой Кастрильо.

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