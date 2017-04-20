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11:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Строительство Аллеи России у Мамаева кургана подходит к завершению

В Волгограде завершаются работы по обустройству Аллеи России — центрального элемента Мемориального парка у Мамаева кургана, сообщает ВДТВ.

По данным администрации Волгограда, в настоящее время рабочие уже мостят пешеходные дорожки тротуарной плиткой. Параллельно в парке ведется укладка рулонного газона. На следующе неделе на объекте приступят к высадке 300 деревьев и кустарников.

Напомним, работы по комплексному благоустройству территории стартовали в Мемориальном парке в начале марта. К сегодняшнему дню здесь уже проложены системы автоматического полива и освещения, установлены бордюры.

«Рабочим необходимо уложить 1, 5 тысяч квадратных метров тротуарной плитки и 11 тысяч квадратных метров газона. Тротуарное покрытие пешеходных дорожек будет различаться по цвету и рисунку. Для мощения Аллеи России выбрана тротуарная плитка высокого качества с оригинальной геометрией укладки. В работе задействовано порядка 40 специалистов и 9 единиц техники», — сообщает замдиректора МБУ «Северное» Илья Багров.

Сообщается, что помимо центрального элемента — Аллеи России — на территории Мемориального парка также появятся поперечные пешеходные дорожки, современные парковые светильники и садовая мебель — урны, лавочки и парковые диваны. Здесь же будут сохранены деревья с памятными табличками, высаженные в 1965 году в честь погибших защитников Отечества.

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