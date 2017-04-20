В Мостовском районе на мосту введено реверсивное движение
В Мостовском районе на мосту у станицы Ярославская введено реверсивное движение.
В Мостовском районе на мосту у станицы Ярославская введено реверсивное движение.
Ограничение движения вводят
На этапе ввода реверса проведут демонтаж существующих бетонных конструкций, ремонт береговых опор. Заменят балки и устройство ж/б плит пролетного строения. Дорожники также произведут очистку и укрепление русла ручья.
Жителей станицы и участников дорожного движения просят проявить терпение и отнестись с пониманием к важности производимых работ. Объект планируют сдать уже осенью текущего года, сообщили ГТРК «Кубань» в