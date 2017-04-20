В Мостовском районе на мосту введено реверсивное движение

Ограничение движения вводят из-за капитального ремонта моста через ручей на 74 километре автомобильной дороги Р-217 «Кавказ». Протяженность участка реверса составит около 30 метров.

На этапе ввода реверса проведут демонтаж существующих бетонных конструкций, ремонт береговых опор. Заменят балки и устройство ж/б плит пролетного строения. Дорожники также произведут очистку и укрепление русла ручья.