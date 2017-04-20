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12:38 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Мостовском районе на мосту введено реверсивное движение

В Мостовском районе на мосту у станицы Ярославская введено реверсивное движение.

Источник: ГТРК «Кубань»

Ограничение движения вводят из-за капитального ремонта моста через ручей на 74 километре автомобильной дороги Р-217 «Кавказ». Протяженность участка реверса составит около 30 метров.

На этапе ввода реверса проведут демонтаж существующих бетонных конструкций, ремонт береговых опор. Заменят балки и устройство ж/б плит пролетного строения. Дорожники также произведут очистку и укрепление русла ручья.

Жителей станицы и участников дорожного движения просят проявить терпение и отнестись с пониманием к важности производимых работ. Объект планируют сдать уже осенью текущего года, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

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