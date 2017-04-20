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15:11 (мск), источник: Новая Кубань

Мэр Сочи «объявил войну» офисам микрозаймов

Анатолий Пахомов заглянул в одну из микрофинансовых компаний города.

Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. В социальные сети попало видео, где заснято, как глава олимпийской столицы зашел в один из офисов микрозаймов. В это время в зале сидела женщина, собирающаяся оформлять кредит. Анатолий Пахомов начал эмоционально отговаривать сочинку от необдуманного шага, напомнив ей, что она берет деньги под 700% годовых.

 — Они вам их (деньги — прим. «НК») выдадут, а потом будете стоять у меня на площади, без квартир. Они же сразу передают все данные о вас коллекторам, — гневался мэр курорта.

У девушек, работающих в офис микрозаймов, мэр потребовал договор аренды. Когда сотрудницы растерялись и позвонили своему руководителю, Пахомов взял трубку и лично поговорил с бизнесменом. После разговора мэр Сочи был краток — «я их выгоняю».

Комментарии
2
Демидов Борис
Анатолий Николаевич. Этих тварей необходимо гнать из города, края и страны в целом . Полностью поддерживаем. Руководителя Расстрелять. Имущество конфисковать. Работников этих контор под суд. 15 лет и полная конфискация. Это нелюди. гнать в шею из города.
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Лена Янкова
Полностью поддерживаю нашего мэра. Эти "компании" давно нужно разогнать !!!
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