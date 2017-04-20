Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Специалисты выяснили, что такое измена
Годовой доход, указанный женой Медведева в декларации
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Мир встретил Пасху
10:19 (мск), источник: ТАСС

Крым представил на ЯМЭФ-2017 крупные инвестпроекты в сфере жилищного строительства

В числе представленных проектов — строительство двух новых микрорайонов в Симферополе.

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Республика Крым представила ряд новых инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства в ходе третьего Ялтинского международного инвестиционного форума (ЯМЭФ), передает корреспондент ТАСС.

В числе крупнейших проектов, которые показали власти региона, строительство двух новых микрорайонов в Симферополе. В первом, получившем название «Жигулина роща», в перспективе смогут проживать порядка 20 тыс. человек, второй («Город мира») рассчитан на 10 тыс. жителей. В двух районах, помимо жилых домов, инвесторы обещают построить школы и детские сады. Инвестиции в «Жигулину рощу» оцениваются в 17 млрд рублей (срок реализации — до 2020 года), а в «Город мира» — в 6 млрд рублей (в течение 12 лет).

Крупный жилой комплекс с рекреационными элементами планируют построить и в районе курортной Евпатории. Кроме жилых домов инвестор намерен возвести здесь отель, спа-комплекс, сеть ресторанов. На полях форума власти Крыма планируют подписать с компанией «Ривьера» меморандум о взаимопонимании по реализации этого проекта, рассказали на выставке.

Также на ЯМЭФ представлен проект строительства жилого микрорайона в Севастополе. Всего здесь на участке почти в 12 га планируется возвести 40 девятиэтажек и шесть шестнадцатиэтажных домов общей площадью 100 тыс. кв. м, где смогут жить около 2 тыс. семей. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей, сроки реализации не уточняются.

Организаторы выставки представили и проект строительства завода по производству стеклотары в Керчи, который позволит возродить стекольную промышленность на полуострове (объем инвестиций 2,3 млрд рублей), а также проект энергоопреснительного комплекса в Красноперекопске за 40 млрд рублей. На выставке можно увидеть проекты создания в Крыму индустриальных парков, строительства Керченского моста и терминала аэропорта Симферополя.

Третий Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20—22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 50 стран. Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на ЯМЭФ-2016 был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЦРУ ищет в своих рядах информатора WikiLeaks
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
К МКС стартовал «Союз» с сокращенным до двух человек экипажем
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Керченском проливе возобновили поиск экипажа затонувшего судна
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь