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10:20 (мск), источник: КрымPress

На стройке моста через Керченский пролив трудятся свыше 5 тысяч человек

Число строителей, задействованных на стройке моста через Керченский пролив, превысило 5 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань». На объекте работает более 5 тысяч человек в сутки. С учетом вахтового метода работы ежемесячно в строительстве участвует более 8 тысяч рабочих и более 1,6 тысяч специалистов инженерно-технического состава, — говорится в сообщении пресс-службы. В ФКУ «Упрдор «Тамань» добавили, что финансирование строительства моста через Керченский пролив идет в соответствии с утверждённым календарным графиком. С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года стройка профинансирована почти на 122 миллиарда рублей — почти 55% от суммы госконтракта. Заказчиком приняты выполненные работы на сумму более 66 миллиардов рублей. Плановый объем финансирования на 2017 год — около миллиардов рублей. По большому счету, можно уже говорить о том, что Керченский мост готов более, чем на половину.

Строительство по ряду позиций идет с опережением графика. Одним из самых сложным этапов стройки станет установка две судоходных арок. Их планируют разместить над Керчь-Еникальским каналом уже в конце августа — начале сентября 2017 года. Операция по их доставке и установке станет одной из самых сложнейших и трудоемких за всю историю отечественного мостостроения.

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