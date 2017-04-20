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11:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже директор строительной фирмы вернул налоги на 12 млн рублей

Правоохранители прекратили уголовное дело в отношении бизнесмена.

Следователи прекратили уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, не заплатившего налоги на 10,5 млн рублей. Бизнесмен полностью возместил ущерб, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в четверг, 20 апреля. Сумма долга с учетом штрафов и пеней превысила 12 млн рублей.

По версии следствия, предприниматель создал фиктивную цепочку договоров с воронежской компанией без фактических работ. Бизнесмен внес ложные сведения в налоговые декларации по НДС с первого по четвертый кварталы 2015 года и первый квартал 2016 года. По факту уклонения от уплаты налогов возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 199 УК РФ). По этой статье мужчине грозило до 2 лет лишения свободы.

Ранее руководитель фирмы не привлекался к уголовной ответственности. Так как предприниматель совершил преступление впервые и возместил ущерб налоговой системе, правоохранители прекратили уголовное преследование.

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