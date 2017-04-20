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10:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирск пытались ввезти почти 90 тонн скумбрии под видом линолеума

Рыбу пытались ввезти в регион из Ленинградской области, инспекторы Россельхознадзора нашли нарушения температурного режима, рассказали в ведомстве.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирск пытались ввезти почти 90 тонн скумбрии под видом линолеума, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

Инспекторы проверяли железнодорожные составы и в одном из контейнеров из Ленинградской области нашли 89 тонн рыбы. По документах в них везли линолеум.

«При этом на продукцию были оформлены ветеринарные свидетельства № 2 для перевозки автомобильным транспортом, отметка о проведении ветеринарного контроля при погрузке отсутствовала Температура в толще блоков рыбы составляла от минус 12,4◦С до минус 8,6◦С, что является нарушением правил перевозки скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом, в которых указано, что температура должна быть не выше минус 18◦», — рассказали инспекторы.

Проводится административное расследование.

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