В Новосибирск пытались ввезти почти 90 тонн скумбрии под видом линолеума
Рыбу пытались ввезти в регион из Ленинградской области, инспекторы Россельхознадзора нашли нарушения температурного режима, рассказали в ведомстве.
Рыбу пытались ввезти в регион из Ленинградской области, инспекторы Россельхознадзора нашли нарушения температурного режима, рассказали в ведомстве.
В Новосибирск пытались ввезти почти 90 тонн скумбрии под видом линолеума, об этом сообщает
Инспекторы проверяли железнодорожные составы и в одном из контейнеров из Ленинградской области нашли 89 тонн рыбы. По документах в них везли линолеум.
«При этом на продукцию были оформлены ветеринарные свидетельства № 2 для перевозки автомобильным транспортом, отметка о проведении ветеринарного контроля при погрузке отсутствовала Температура в толще блоков рыбы составляла от минус 12,4◦С до минус 8,6◦С, что является нарушением правил перевозки скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом, в которых указано, что температура должна быть не выше минус 18◦», — рассказали инспекторы.
Проводится административное расследование.