В Новосибирск пытались ввезти почти 90 тонн скумбрии под видом линолеума, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

Инспекторы проверяли железнодорожные составы и в одном из контейнеров из Ленинградской области нашли 89 тонн рыбы. По документах в них везли линолеум.

«При этом на продукцию были оформлены ветеринарные свидетельства № 2 для перевозки автомобильным транспортом, отметка о проведении ветеринарного контроля при погрузке отсутствовала Температура в толще блоков рыбы составляла от минус 12,4◦С до минус 8,6◦С, что является нарушением правил перевозки скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом, в которых указано, что температура должна быть не выше минус 18◦», — рассказали инспекторы.

Проводится административное расследование.