Из хабаровского киоска изъяли 250 литров пива
250 литров пива изъяли полицейские из киоска в Краснофлотском районе Хабаровска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
250 литров пива изъяли полицейские из киоска в Краснофлотском районе Хабаровска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Всего в торговой точке было найдено около 180 бутылок с алкогольным напитком. Их общая стоимость составила примерно 20 тысяч рублей.
Владельца киоска привлекут к административной ответственности по статьям «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения».