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10:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Из хабаровского киоска изъяли 250 литров пива

250 литров пива изъяли полицейские из киоска в Краснофлотском районе Хабаровска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Всего в торговой точке было найдено около 180 бутылок с алкогольным напитком. Их общая стоимость составила примерно 20 тысяч рублей.

Владельца киоска привлекут к административной ответственности по статьям «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения».

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