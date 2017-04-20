Из хабаровского киоска изъяли 250 литров пива

Всего в торговой точке было найдено около 180 бутылок с алкогольным напитком. Их общая стоимость составила примерно 20 тысяч рублей.

Владельца киоска привлекут к административной ответственности по статьям «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения».