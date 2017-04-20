Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
30 уникальных технологий «для людей», сделанных в России
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
"Я закричала": жена об анализах Караченцева
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
«При Трампе такое произошло впервые»: СМИ о рейде самолетов РФ
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
22Цвет нации
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии начнется льготное кредитование участников программы «Жилищные строительные сбережения»

УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане будет организована в этом году работа по льготному кредитованию участников пилотного проекта по финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений. Об этом заявил сегодня Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов на заседании в Госсобрании республики.

Источник: Башинформ

«Прошел период накопления, и теперь наши граждане смогут получить кредиты по льготной процентной ставке в шесть процентов», — сказал премьер-министр.

Как сообщало агентство «Башинформ», программа предусматривает накопление гражданами средств на банковских вкладах в течение шести лет с последующим заключением ипотечного кредита по сниженной ставке: 6−7 процентов. На данный момент жителями республики открыто более семи тысяч таких вкладов. Это абсолютный рекорд по подобным проектам в России. Общий объем средств, накопленных на счетах участников, на текущий момент составляет порядка 1,2 млрд рублей.

По оценке экспертов, с 2017 года поступления на жилищном рынке республики составят не менее 6,5 млрд рублей за счет накопленных гражданами средств и банковских кредитов.

20 апреля в Госсобрании — Курултае РБ Глава республики Рустэм Хамитов представил отчёт Правительства РБ об итогах работы в 2016 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
В Керченском проливе возобновили поиск экипажа затонувшего судна
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь