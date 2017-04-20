В Башкирии начнется льготное кредитование участников программы «Жилищные строительные сбережения»

«Прошел период накопления, и теперь наши граждане смогут получить кредиты по льготной процентной ставке в шесть процентов», — сказал премьер-министр.

Как сообщало агентство «Башинформ», программа предусматривает накопление гражданами средств на банковских вкладах в течение шести лет с последующим заключением ипотечного кредита по сниженной ставке: 6−7 процентов. На данный момент жителями республики открыто более семи тысяч таких вкладов. Это абсолютный рекорд по подобным проектам в России. Общий объем средств, накопленных на счетах участников, на текущий момент составляет порядка 1,2 млрд рублей.

По оценке экспертов, с 2017 года поступления на жилищном рынке республики составят не менее 6,5 млрд рублей за счет накопленных гражданами средств и банковских кредитов.

20 апреля в Госсобрании — Курултае РБ Глава республики Рустэм Хамитов представил отчёт Правительства РБ об итогах работы в 2016 году.