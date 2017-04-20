ГК «Агроэко» открыла в Воронежской области свинокомплекс с новой системой откорма

Группа компаний «Агроэко» открыла свинокомплекс (СК) «Березовский» с новой системой откорма в поселке Таловая Воронежской области. Совет директоров «Агроэко» в лице Владимира Маслова, Василия Солохина и Олега Маслова представили предприятие губернатору Алексею Гордееву в среду, 19 апреля.

Объем инвестиций в предприятие составил 1,2 млрд рублей. Производственная мощность комплекса при единовременном содержании 43 тыс. голов составит 9,5 тыс. т мяса в год.

Свинокомплекс отличается изменением конфигурации производственных площадок. В предыдущих комплексах «Агроэко» площадки репродуктора, доращивания и откорма разнесены друг от друга на несколько километров. СК «Березовский» — монокомплекс, объединяющий все три площадки.

Комплекс состоит из десяти цехов: племенного выращивания, осеменения, ожидания, опороса, доращивания, а также пяти цехов откорма. В цех внедрена современная система откорма, фиксирующая изменение массы животного за единицу времени и среднесуточный привес в автоматическом режиме.

По словам председателя совета директоров «Агроэко» Владимира Маслова, компания первая в России применила подобную технологию откорма. Каждый кормовой бункер снабжен тензодатчиками, позволяющими учесть расход корма по партии животных и оценить эффективность рецептур кормов и генетический потенциал животных.

— Современная система откорма используется в мире недавно. Технологии позволяют ежедневно взвешивать животных в режиме онлайн и получать отчет по ежедневным привесам. На старых комплексах это было невозможно. Второй момент — экономия денег на кормах. С помощью этой системы свиньи с меньшим весом переводятся в одну сторону, с большим весом — в другую. Животных, достигших нужного веса, трижды переводят на более дешевый корм. Если животное отстает в весе, оно получает метку и отправляется на лечение. Благодаря этой системе только одна площадка экономит около 20 млн рублей в год. У нас на третьей очереди построено семь таких площадок. Экономия составит 140 млн рублей, — рассказал исполнительный директор «Агроэко» Василий Солохин.

Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Новая система микроклимата регулирует температурные режимы и влажность в помещениях в зависимости от времени года, создавая комфортные условия для персонала и животных. Также в комплексе установлена новая система отопления: вместо сжигания углеводородов в помещения подается чистое тепло.

— В большинстве других российских комплексов России и мира используется сжигание углеводорода внутри помещения. В «Березовском» подается только тепло, а вредные газы остаются в котельной, — объяснил Василий Солохин.

Контекст

«Березовский» — десятый комплекс в рамках реализации третьей очереди инвестиционного проекта. Строительство объекта началось в декабре 2015 года и закончилось в марте 2017 года.

В феврале 2017 года группа компаний «Агроэко» открыла свинокомплекс «Меловатский» на 43 тыс. голов в селе Новомеловатка Калачеевского района. «Меловатский» отличается усовершенствованной системой биобезопасности. В декабре 2016 года компания запустила аналогичный свинокомплекс в Поворинском районе.