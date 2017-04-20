Девять территорий Иркутской области начнут платить за тепло в домах только в холода
По словам специалистов, переход на оплату тепловой энергии по факту будет сложным.
По словам специалистов, переход на оплату тепловой энергии по факту будет сложным.
С началом отопительного сезона 2017−2018 годов девять территорий Иркутской области — Иркутск, Ангарск,
По словам Оксаны Придиус, федеральное законодательство дало такое право регионам ещё в 2012 году. Но в Иркутской области люди за отопление платят равномерно в течение всего календарного года, а в конце отопительного сезона традиционно проводят перерасчёт. Как пояснила начальник отдела анализа, нормативов и субсидирования ресурсоснабжающих организаций министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Татьяна Трудовишникова, в прошлом году были сделаны запросы в муниципалитеты. Те, кто выразил согласие, перейдут на оплату фактически потреблённого тепла. Остальные будут платить как раньше.
Формула начислений проста: сколько дом потребил тепла по общедомовому прибору учёта, столько и платят всех жители в зависимости от площади их квартир. А ещё собственники должны будут платить за тепло в подъезде.
Как предупредила Оксана Придиус, самая большая сумма за тепло будет в платёжках в январе, в среднем 6−7 тыс., чуть поменьше в
По словам специалистов, переход на оплату тепловой энергии по факту будет сложным. Трудности главным образом возникнут в 2017 году, восемь месяцев которого люди будут оплачивать тепло по 1/12, а 1 с сентября перейдут на фактическую оплату. Выдохнуть получится только в июне 2018 года. Людям обещают отдать переплату, которая образуется в результате оплаты тепла за 8 месяцев текущего года по старой схеме и четырех месяцев по новой, в течение 1 квартала будущего года.
«Самое главное — информировать население. Одни управляющие компании с этим не справятся, — подчеркнул генеральный директор межрегиональной ассоциации СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек. — С переходом на фактическую оплату, возможно, станет меньше жалоб по перерасчёту, в связи с тем, что не будет корректировок по результатам года. Но возникнут другие обращения, когда зимой люди получат платёжки с большими суммами. Люди не привыкли откладывать деньги. В результате у ресурсоснабжающих организаций будет просадка в собираемости в зимние месяцы».