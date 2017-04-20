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11:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Девять территорий Иркутской области начнут платить за тепло в домах только в холода

По словам специалистов, переход на оплату тепловой энергии по факту будет сложным.

С началом отопительного сезона 2017−2018 годов девять территорий Иркутской области — Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Балаганский, Куйтунский, Шестаковское поселение Нижнеилимского района, Усть-Удинский, Чунский, Боханский районы — переходят на расчёт начислений за отопление жилых домов по факту. Об этом 20 апреля 2017 года на круглом столе, посвящённом переходу на оплату тепла по факту, заявила начальник управления по работе с ЖКХ Иркутскэнергосбыта Оксана Придиус. Жители этих муниципалитетов будут платить за тепло только в отопительный сезон, а с середины мая по середину сентября — нет.

По словам Оксаны Придиус, федеральное законодательство дало такое право регионам ещё в 2012 году. Но в Иркутской области люди за отопление платят равномерно в течение всего календарного года, а в конце отопительного сезона традиционно проводят перерасчёт. Как пояснила начальник отдела анализа, нормативов и субсидирования ресурсоснабжающих организаций министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Татьяна Трудовишникова, в прошлом году были сделаны запросы в муниципалитеты. Те, кто выразил согласие, перейдут на оплату фактически потреблённого тепла. Остальные будут платить как раньше.

Формула начислений проста: сколько дом потребил тепла по общедомовому прибору учёта, столько и платят всех жители в зависимости от площади их квартир. А ещё собственники должны будут платить за тепло в подъезде.

Как предупредила Оксана Придиус, самая большая сумма за тепло будет в платёжках в январе, в среднем 6−7 тыс., чуть поменьше в ноябре-декабре — 5−6 тысяч, еще меньше — 3 тыс. — заплатят в марте-апреле, в мае и сентябре — около 2 тыс. А в летние месяцы начислений за тепло не будет вообще.

По словам специалистов, переход на оплату тепловой энергии по факту будет сложным. Трудности главным образом возникнут в 2017 году, восемь месяцев которого люди будут оплачивать тепло по 1/12, а 1 с сентября перейдут на фактическую оплату. Выдохнуть получится только в июне 2018 года. Людям обещают отдать переплату, которая образуется в результате оплаты тепла за 8 месяцев текущего года по старой схеме и четырех месяцев по новой, в течение 1 квартала будущего года.

«Самое главное — информировать население. Одни управляющие компании с этим не справятся, — подчеркнул генеральный директор межрегиональной ассоциации СРО “Содружество ЖКХ” Михаил Дамешек. — С переходом на фактическую оплату, возможно, станет меньше жалоб по перерасчёту, в связи с тем, что не будет корректировок по результатам года. Но возникнут другие обращения, когда зимой люди получат платёжки с большими суммами. Люди не привыкли откладывать деньги. В результате у ресурсоснабжающих организаций будет просадка в собираемости в зимние месяцы».

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