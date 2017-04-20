Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Путин уличил Кадырова во лжи
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают бетонные блокпосты
РФ не запретила "опасный порошок": поставки из США
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
10Полюс холода
11:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Суд над задержанным главой «Водоканала» Владимиром Стеблевским прошел в Хабаровске

Ходатайство следователя было удовлетворено.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 апреля, AmurMedia.

Главе хабаровского «Водоканала» Владимиру Стеблевскому продлили срок содержания под стражей по решению заседания суда. В заключении подозреваемый проведет еще около двух месяцев, сообщили ИА AmurMedia в Центральном районном суде города Хабаровска.

Ранее агентство сообщало, что 25 марта было арестовано руководство «Водоканала — глава предприятия Владимир Стеблевский, главный инженер Константин Домнин, а также предприниматель Сергей Макаров. На данный момент подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах, но преступление планируется переквалифицировать в коррупционное.

В Центральном районном суде сообщили, что ходатайство следователя было удовлетворено, и Владимир Стеблевский проведет в следственном изоляторе около двух месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тревожные сирены прозвучат сегодня в Хабаровске
ФСБ: заказчик теракта в Петербурге «практически установлен»
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В Петербурге на месяц закроют проезд по каналам и рекам
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь