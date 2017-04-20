Суд над задержанным главой «Водоканала» Владимиром Стеблевским прошел в Хабаровске

Хабаровск, 20 апреля, AmurMedia.

Главе хабаровского «Водоканала» Владимиру Стеблевскому продлили срок содержания под стражей по решению заседания суда. В заключении подозреваемый проведет еще около двух месяцев, сообщили ИА AmurMedia в Центральном районном суде города Хабаровска.

Ранее агентство сообщало, что 25 марта было арестовано руководство «Водоканала — глава предприятия Владимир Стеблевский, главный инженер Константин Домнин, а также предприниматель Сергей Макаров. На данный момент подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах, но преступление планируется переквалифицировать в коррупционное.

В Центральном районном суде сообщили, что ходатайство следователя было удовлетворено, и Владимир Стеблевский проведет в следственном изоляторе около двух месяцев.