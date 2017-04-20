«Barbie» вне закона: в Екатеринбурге на таможне задержали более тысячи кукол
В Екатеринбурге на таможне была задержана партия поддельных кукол «Barbie». Нарушителю грозит крупный штраф, возбуждены два административных дела.
В Екатеринбурге на таможне была задержана партия поддельных кукол «Barbie». Нарушителю грозит крупный штраф, возбуждены два административных дела.
Как сообщили Накануне.RU в
После соответствующего запроса таможенного органа от представителя правообладателя было получено заявление, что он не имеет договорных отношений ни с импортером, ни с изготовителем указанных товаров, и не предоставлял никому из них разрешения на использование товарного знака «Barbie». Представитель правообладателя подтвердил также и наличие признаков контрафактности.
По данным фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителю грозит крупный штраф — до 200 тыс. руб. и конфискация контрафакта. По оценкам правообладателя, сумма нанесенного ему экономического ущерба составила 684 тыс. руб.