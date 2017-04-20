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15:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани суд удовлетворил два иска прокуратуры в интересах пострадавших вкладчиков Татфондбанка

Вахитовский районный суд рассмотрел два иска прокурора Кукморского района, выступившего в защиту прав вкладчиков ПАО «Татфондбанк».

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). 19 апреля Вахитовский районный суд рассмотрел два иска прокурора Кукморского района, выступившего в защиту прав граждан — инвалидов второй группы, которые заявили о нарушении их прав ПАО «Татфондбанк», ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» в связи с расторжением договора банковского вклада и заключением договора доверительного управления, сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.

Установлено, что заявители являлись вкладчиками ПАО «Татфондбанк». В дальнейшем банк перечислил средства с их счетов в доверительное управление на счет другого юридического лица — ООО «ИК ТФБ Финанс». При этом банк утаил от вкладчиков важнейшие условия сделки и сведения о возможных финансовых рисках. Пострадавшие доверилась сотрудникам банка, так как по состоянию здоровья не могли самостоятельно ознакомиться с документами.

По закону сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием существенного заблуждения.

Прокуратура Кукморского района обратилась в суд с иском к банку и инвестиционной компании, потребовав признать сделку по расторжению договора вклада, заключенного между Татфондбанком и заявителями, недействительной; банку зачислить денежные средства заявителей на их счета в Татфондбанке, а также признать заявителей вкладчиками Татфондбанка и включить их в реестр обязательств банка перед вкладчиками.

Исковые требования надзорного ведомства судом удовлетворены в полном объеме. При этом представитель прокуратуры поставил вопрос о незамедлительном исполнении судебного решения.

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