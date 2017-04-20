Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Путин уличил Кадырова во лжи
Разрушен один из главных мифов при лечении зубов
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают бетонные блокпосты
РФ не запретила "опасный порошок": поставки из США
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
10Полюс холода
12:07 (мск), источник: ТАСС

Башкирия и «Роснефть» могут отказаться от заключения акционерного соглашения

Как сообщил премьер-министр республики Рустэм Марданов, правительство и «Роснефть» довольны взаимодействием на уровне совета директоров компании.

УФА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Правительство Башкирии и «Роснефть» могут отказаться от заключения акционерного соглашения, так как довольны взаимодействием на уровне совета директоров компании. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Рустэм Марданов.

По данным СМИ, ранее «Роснефть» и Башкирия прорабатывали возможность заключения акционерного соглашения о совместном управлении «Башнефтью», в октябре 2016 года перешедшей под контроль «Роснефти».

«Вопроса о заключении акционерного соглашения сейчас нет, хотя мы прорабатывали этот вопрос. Но, я думаю, что учитывая, что построение отношений в рамках деятельности совета директоров нормальное, может быть, мы его заключать и не будем», — сказал он в кулуарах Госсобрания республики.

«Мы удовлетворены сотрудничеством (с “Роснефтью”) в связи с тем, что ни один проект инвестиционный “Роснефть” не пересмотрела. Наоборот, речь сейчас идет о том, чтобы какие-то новые проекты реализовать», — подчеркнул Марданов.

По его словам, также не уменьшился объем поступлений в бюджет республики и сохранена спонсорская поддержка спортивного клуба «Салават Юлаев», выступающего в Континентальной хоккейной лиге.

Роснефть 12 октября 2016 г. закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд рублей. Башкирии принадлежат 25% плюс одна акция компании.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ростуризм поддерживает инициативу по налоговому вычету за путешествия по России
ФСБ: заказчик теракта в Петербурге «практически установлен»
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь